Murilo se pronuncia sobre lesão em fase decisiva do Palmeiras no Mundial: ‘Momento difícil’

O zagueiro Murilo, do Palmeiras, se pronunciou nesta quarta-feira (25) após a confirmação de lesão na coxa esquerda. Desse modo, ele passa a ser desfalque certo para o duelo contra o Botafogo, no sábado, pelas oitavas de final do Mundial.

“Um momento difícil, que eu jamais gostaria de passar, principalmente em uma competição como essa. Quem me conhece sabe o quanto esse era o meu sonho e o quanto me dediquei para esse momento. Mas, enfim, aconteceu, e eu só tenho que confiar no processo”, afirmou.

De acordo com o clube, há o sério risco de Murilo não ter mais condições de entrar em campo na competição caso o Palmeiras consiga se classificar para a próxima fase.

Dois meses atrás, em abril, o defensor sofreu lesão na coxa direita e ficou fora por praticamente três semanas. Com o novo problema, ele entra em tratamento intensivo com a esperança de que o Verdão avance no torneio. Se passar pelo time carioca, os comandados de Abel Ferreira ainda poderiam chegar a mais três jogos: quartas, semifinal e final. A decisão, aliás, será no dia 13 de julho, um domingo.