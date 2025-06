Monterrey goleia Urawa. Nas oitavas do Mundial, vai encarar o Dortmund

Mexicanos fazem três gols no primeiro tempo e fecham em 4 a 0 no finzinho. Assim, garantem o 2º lugar do Grupo E

O Grupo E do Mundial de Clubes está definido, com o Monterrey classificado para as oitavas de final. A classificação veio após a goleada por 4 a 0 sobre o Urawa Reds, nesta quarta-feira, 25/6, no Rose Bowl. Os gols de Deossa, Berterame e Jesús Corona, no primeiro tempo. Nosa créscimos da etapa final, Berterame fez seu segundo gol no jogo, fechando em 4 a 0.

Este triunfo garantiu a vaga de segundo colocado ao time mexicano, pois no outro duelo, a Inter de Milão venceu o River Plate. Os italianos chegaram aos sete pontos, contra cinco do Monterrey. River Plate (4) e Urawa Reds (zero) estão eliminados. Nas oitavas de final, o Monterrey enfrentará o Borussia, na terça-feira, 1/7, no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta.