John, do Botafogo, desperta interesse do Manchester United

Um dos destaques do elenco do Botafogo na temporada e no Mundial de Clubes, o goleiro John, de 29 anos, pode receber uma proposta do futebol europeu. De acordo com informações do site inglês “Football Insider”, o Manchester United avalia uma proposta pelo jogador depois do fim da competição mundial.

O negócio pode sair em torno de 8 milhões de dólares (R$ 44,5 milhões). Além disso, haveria uma facilitação no contrato do goleiro com o Botafogo de liberação para o futebol europeu. Ele, afinal, tem vínculo até dezembro de 2028.