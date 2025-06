Imprensa portuguesa repercute dívidas de Santos: ‘Dão calote’

A situação financeira do Santos chamou a atenção do outro lado do Atlântico. O Peixe possui uma dívida em aberto por conta da contratação de João Basso, junto ao Arouca, que pode trazer um novo transfer ban à Vila Belmiro.

O Peixe deve cerca de 2,5 milhões de euros ao clube português por conta da transferência do defensor. A imprensa portuguesa destacou a situação alvinegra e ainda recordou contratações recentes do Santos, como Neymar e Rollheiser.