Igor Coronado cobra R$ 10 milhões do Corinthians, e negocia saída do clube

Coronado pediu à diretoria, por meio de seu representante, para chegar a um acordo de rescisão do contrato. Por outro lado, o Corinthians não se opõe à saída do jogador.

Além de estar insatisfeito por conta da falta de oportunidades no time, o meia Igor Coronado cobra parte do pagamento de luvas acertadas com a gestão Augusto Melo em sua contratação que ainda não foram quitadas. Assim, o jogador deve deixar o Corinthians nos próximos dias.

Segundo a Gazeta Esportiva, o acordo para a chegada de Igor Coronado ao clube, oficializado em fevereiro de 2024, envolveu o pagamento de R$ 27 milhões em luvas. O valor foi diluído mensalmente ao longo do vínculo, válido por duas temporadas.

No entanto, a diretoria presidida por Augusto Melo atrasou o pagamento deste compromisso. Dessa forma, a dívida, no momento, é de R$ 10 milhões. Desta quantia, R$ 8 milhões devem ser destinados ao atleta, enquanto os outros R$ 2 milhões precisam ser pagos ao empresário Rafael Brandino.

Corinthians corre riscos na Justiça

O atraso no pagamento das luvas prometidas a Igor Coronado expõe o Corinthians a riscos judiciais. Apesar da premiação não ser especificada pela Fifa ou pela Lei Geral do Esporte como hipótese de rescisão indireta do contrato, como os salários ou direitos de imagem, por exemplo, a verba pode, sim, ser entendida como remuneração desde que diluída ao decorrer do contrato. Este é justamente o caso de Coronado.

A situação seria diferente se as luvas fossem acertadas de maneira autônoma, no caso sendo incorporadas ao salário. O clube, assim, não se vê respaldado para entrar em uma briga jurídica neste caso. Essa questão também poderia acarretar em riscos ao próprio jogador, seja por uma eventual derrota ou pela possibilidade do Corinthians inserir a dívida na RCE (Regime Centralizado de Execuções), que está sendo costurada na Justiça.