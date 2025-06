Guardiola, sobre atuação do City: ‘Há muito tempo não tínhamos esse desempenho’

Guardiola aprovou a atuação do Manchester City nesta quinta-feira (26/6) contra a Juventus. Ao apito final da goleada por 5 a 2 sobre a Juventus , o treinador espanhol falou à DAZN sobre o desempenho, que, segundo ele, não vinha há um tempo do lado dos Citizens.

Ele seguiu, elogiando a dedicação dos jogadores do Manchester City. Guardiola crê que “não há segredo” para uma atuação tão boa.

“Esse foi apenas um jogo, mas hoje, mais do que qualquer coisa, os jogadores sentiram o que tinham que fazer para ser um bom time. Não há nenhum segredo. Eles jogaram e sabiam como jogar. Acho que eles estão confiantes de novo. A confiança sempre volta, sempre vem do desempenho, não do passado”, revelou.

E Rodri? Guardiola fala sobre craque do City

Guardiola, então, falou sobre Rodri. Este, afinal, foi apenas o sétimo jogo do atual melhor jogador do mundo (Ballon D’Or) na temporada após se recuperar de grave lesão no joelho direito.