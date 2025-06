Grupo musical sul-coreano se apresenta com a camisa do Botafogo

Integrantes do NTX torcem mesmo pelo Glorioso. Em 2024, também usaram camisas do Botafogo em shows no Rio de Janeiro / Crédito: Jogada 10

O Botafogo soube aproveitar o Mundial de Clubes para internacionalizar a marca. E a Estrela Solitária saiu do Brasil, chegou aos Estados Unidos e cruzou o planeta para brilhar na Coreia do Sul. Nesta semana, o NTX, grupo de K-Pop, gênero popular daquele país, se apresentou em um show com todos os integrantes trajados com o manto recém-lançado do Mais Tradicional. O recital rolou no Circo Voador, no bairro da Lapa, região central da capital fluminense. O Alvinegro, em suas redes sociais, não deixou a oportunidade passar e fez o registro.