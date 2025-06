Fluminense tenta contar com Soteldo nas oitavas do Mundial de Clubes

Classificado para as oitavas do Mundial de Clubes, o Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), para encarar a Inter de Milão. Assim, o clube carioca trabalha para ter um reforço nesta fase do torneio da Fifa, visto que Soteldo tem avançado na recuperação física e tenta voltar a tempo de ficar à disposição. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o venezuelano foi o único reforço do Tricolor para a competição, na janela extra dos dez primeiros dias de junho. No entanto, teve detectada uma lesão na coxa esquerda, logo depois da partida de sua seleção contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.