Flamengo chega às oitavas do Mundial com quatro pendurados

Filipe Luís deve colocar força máxima diante do Bayern de Munique, mesmo com jogadores com cartões amarelos; saiba quem são / Crédito: Jogada 10

O Flamengo já iniciou a preparação para enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes. As equipes entram em campo, às 17h (de Brasília), no domingo (29), em Miami. Para o duelo, o técnico Filipe Luís contará com quatro jogadores pendurados: Erick Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. No entanto, isto não deve interferir na escalação inicial do treinador.