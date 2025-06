Felipe Anderson perde espaço no Palmeiras durante o Mundial

Titular na estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, contra o Porto, Felipe Anderson aparenta ter perdido espaço com Abel Ferreira. Afinal, após iniciar a partida contra os portugueses, o meia-atacante foi para o banco de reservas e não jogou nenhum minuto contra Al-Ahly e Inter Miami.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contra o Porto, Felipe Anderson atuou aberto pelo lado direito, com Estêvão atuando mais centralizado. No decorrer do jogo, Abel Ferreira colocou o jovem atacante para o lado esquerdo, trazendo Maurício para o meio, mas sem mexer nas definições do veterano. No segundo tempo da partida, ele deu lugar a Allan e, desde então, não entrou mais em campo na competição.

Isso porque Abel Ferreira voltou a atuar pelo lado direito, onde Felipe Anderson se sente mais confortável. Com o espaço vago, Facundo Torres passou a atuar como atacante pela esquerda, enquanto Raphael Veiga ganhou a posição no meio. Porém, o treinador seguiu mexendo no setor ofensivo, testando várias alterações táticas, mas sem dar chances para o camisa 7.

“Todos querem jogar e tenho pena de ainda não colocar todos os jogadores a jogar. Se pudermos, gostaria de colocar todos para não ficar só com a sensação de que ficaram para fora. Eles trabalham, se dedicam, e se eu puder colocar todos gostaria”, disse Abel após a partida contra o Inter Miami.

Felipe Anderson era ‘reforço de peso’ para o Mundial

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras no meio do ano do ano passado e era considerado um reforço de peso justamente para o Mundial. O jogador teve grande destaque atuando na Lazio, da Itália, atuando pelo lado direito, mas não conseguiu desbancar Estêvão, dono do setor no Verdão.