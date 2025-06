Fábio, do Fluminense, supera lenda Buffon em quesito; saiba

O goleiro Fábio, do Fluminense, alcançou mais um número impressionante em sua longeva carreira. Afinal, ao não sofrer gols contra o Mamelodi Sundowns (RSA), em empate em 0 a 0, na última quarta-feira (25/6), ele superou uma lenda da posição.

Segundo o portal “Some Stats”, o arqueiro chegou, contra os sul-africanos, a marca de 507 jogos sem sofrer gol. Dessa forma, supera o craque Gianluigi Buffon, ídolo dos italianos Parma e Juventus. O tetracampeão do mundo com a seleção da Itália se aposentou em 2023 após duas temporadas no próprio Parma, encerrando a carreira com 506 “clean sheets” (“folhas limpas”, na tradução literal).