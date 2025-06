Evertton Araújo explica resposta inusitada sobre Bayern de Munique

Volante do Flamengo declarou após empate com LAFC que não tinha admiração pelos jogadores do time alemão e viralizou nas redes sociais

O volante Evertton Araújo chamou a atenção após declarar que não admirava nenhum jogador do Bayern de Munique, adversário do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. A respostas, afinal, gerou grande repercussão nas redes sociais, mas o atleta fez questão de encerrar “polêmica” com o plantel do time alemão.

“Os caras são complicados. Foram pegar no meu pé com negócio de videogame, mas eu nunca fui de jogar videogame. Meu negócio era mais ficar na rua jogando bola e soltando pipa. Mas sabe como é a internet, né?! Está tudo tranquilo, estamos juntos”, declarou Evertton Araújo em vídeo divulgado pelas redes sociais do Flamengo.