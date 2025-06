Ederson nega possibilidade de deixar o Manchester City: ‘Minha cabeça está aqui’

Com a proximidade da janela de transferências do meio do ano, o goleiro Ederson, do Manchester City, desperta o interesse de outros clubes. No entanto, o jogador deixou claro que não tem a intenção de deixar os Citizens e pretende permanecer na disputa da Premier League.

“O meu futuro está aqui. Alguns amigos meus me mandaram notícias, mas 99% é falso. Há muitas “fake news” em torno do meu nome. Minha cabeça está no clube. Ela continua no Manchester City. Ele me dá tudo para ganhar a Premier League de novo, tentar a Champions League”, disse.