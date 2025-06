DJ Malboro recusa proposta de Neymar de R$ 15 milhões por mansão

Aliás, de acordo com o músico, não é a primeira vez que Neymar faz uma proposta pela propriedade. Ele, que mora com os filhos na residência, ainda informou que achou o valor baixo.

“Achei a proposta baixa. Tenho apego à minha casa, moro aqui há 17 anos, meus filhos amam essa casa, foram criados aqui e dois deles também não querem vender. Tem três anos que ele tenta comprar meu terreno, mas nem por R$ 30 milhões. Já me ofereceram um terreno e uma outra casa no mesmo condomínio, mas não aceitei. Ainda estão estudando uma contraproposta, mas não tem dinheiro que pague, ainda mais se meus filhos não quiserem”, contou.

Além disso, ele ainda acrescentou que mora no local desde quando ‘era mato’.

“Eu cheguei aqui quando isso tudo era mato. Na época, há 17 anos, ninguém dava nada. Diziam que eu era maluco de comprar mato, que era longe do Rio, que estava fazendo besteira, mas insisti e segui no que acreditava. Eu era o único morador daqui. Na verdade, até hoje sou. Até o dia em que Neymar comprou, do meu lado, um terreno. O dele é triangular: de um lado tem um rio, do outro, uma pista de pouso, e do outro, eu. Na época, gastei 300 mil em 42 mil m², ninguém acreditava que daria certo. Agora ele quer meus 35 mil m², e continuo não aceitando a proposta”, disse.