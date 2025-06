Diretor do Arouca detona Santos: ‘Tem Neymar, mas não paga o que deve’

Dirigente de clube português se irritou com decisão do clube de recorrer ao TAS para adiar o pagamento e não sofrer transfer ban

O Santos decidiu recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que condenou o clube a pagar R$ 15,9 milhões ao Arouca, de Portugal, pela compra de João Basso. O movimento revoltou a diretoria do clube português, que questionou como a instituição pode ter Neymar no elenco, mas não pagar sua dívida.