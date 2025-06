De la Cruz desfalca Flamengo em segundo treino antes das oitavas

O Flamengo ainda não deve contar com De la Cruz nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Afinal, o jogador uruguaio desfalcou o time no segundo treino visando o confronto com o Bayern de Munique, da Alemanha. O volante fez apenas trabalho fisioterápico, nesta quinta-feira (26), no Complexo da Disney, em Orlando, de acordo com o “Lance”.

De la Cruz segue tratando uma entorse no joelho esquerdo, que sofreu no dia 18 de maio, no clássico contra o Botafogo. Na última semana, o uruguaio apresentou evolução no quadro e chegou a treinar em campo. Contudo, voltou a sentir dores no local e tem realizado apenas um trabalho fisioterápico antes de retomar as atividades em campo.