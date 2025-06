Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, visitam ex-companheiros da Juventus

O time de Turim encara o Manchester City, nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), em busca da liderança na última rodada do Grupo G, visto que já garantiu uma vaga nas oitavas do torneio.

Em meio à disputa do Mundial de Clubes, Danilo e Alex Sandro, ambos do Flamengo, estiveram no hotel onde a Juventude se concentra, em Orlando. Assim, os jogadores, que atuaram pelo clube italiano até o ano passado, aproveitaram para rever antigos companheiros de equipe.

Vale lembrar que Danilo atuou pelo clube italiano durante cinco temporadas e meia. Por lá, esteve em campo em 213 partidas, enquanto Alex Sandro jogou por oito temporadas, com 327 jogos.

Juntos conquistaram um Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Antes da chegada do zagueiro, o lateral ainda levantou mais oito taças no período de maior domínio do time italiano no país.

Por fim, o Flamengo mede forças com o Bayern de Munique nas oitavas de final, no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami. O time ficou com o primeiro lugar do Grupo D, porém os bávaros perderam para o Benfica por 1 a 0 e ocuparam o segundo lugar do Grupo C. Os Encarnados encaram o Chelsea no dia anterior, no mesmo horário.