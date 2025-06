Crise financeira e má gestão explicam rebaixamento do Lyon

Clube não cumpriu exigências fiscais e valor de 40 milhões de euros poderiam evitar a queda à segunda divisão do Campeonato Francês

Dias após o escândalo vir à tona, começaram a aparecer os motivos que levaram as autoridades fiscais da França a rebaixar o Lyon para a segunda divisão do Campeonato Francês. Embora ainda não haja um comunicado oficial, já que o clube tenta reverter a decisão, o canal ‘RCM Sport’ revelou que o Lyon não cumpriu integralmente as exigências feitas pelo órgão regulador em novembro de 2024.

Segundo a publicação, uma das exigências era que o clube mantivesse os fundos necessários em uma conta segura, o que não foi feito. A justificativa seria o fato de John Textor, dono do Lyon, também controlar outros clubes. Esse ponto, aliás, está no centro das críticas ao Lyon, sobre a instabilidade dos recursos que deveriam garantir a saúde financeira da equipe.