Com gols de ex-dupla do Vasco, América-MG bate CRB pela Série B

O América-MG conquistou uma vitória crucial fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (26). No Estádio Rei Pelé, o time mineiro superou o CRB por 2 a 1. A partida, aliás, foi um confronto direto pelo acesso à elite do futebol. Dessa forma, o Coelho se aproximou do G-4 com o importante resultado.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Inicialmente, o CRB abriu o placar com um gol de Gegê, aproveitando uma falha da defesa. No entanto, o América-MG não se abateu e buscou o empate ainda na etapa inicial: Figueiredo marcou para o time visitante, deixando tudo igual no placar.