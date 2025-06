Com atraso, Villasanti se reapresenta ao Grêmio para intertemporada

Imortal concedeu liberação para o volante permanecer por mais dias no Paraguai com o intuito de resolver questões particulares

Na verdade, de acordo com informação do portal “Gaúcha ZH”, a comissão técnica permitiu que o volante resolvesse questões pessoais em Assunção, no Paraguai. Como Villasanti fez a sua atividade na intertemporada, que teve início na última segunda-feira (23), ele fez apenas exercícios físicos. Ele ainda precisará fazer mais alguns trabalhos até receber o aval para os treinos com bola.

O Grêmio passou a contar com a presença completa do seu elenco em atividades na intertemporada. Afinal, o meio-campista Villasanti se reapresentou somente nesta quinta-feira (26), após três dias de atraso. Tal situação ocorreu porque o Tricolor gaúcho concedeu liberação para o jogador ter mais dias de descanso.

Apesar deste atraso, o período ausente do meio-campista não é motivo de preocupação para o técnico Mano Menezes. Isso porque o Imortal voltará a entrar em campo somente no dia 8 de julho. Na ocasião, o Grêmio enfrentará o São José pela decisão da Recopa Gaúcha, às 19h30, na Arena. Em seguida, o seu compromisso será contra o Cruzeiro, cinco dias depois, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Prioridades do Grêmio durante a intertemporada

Vale ressaltar que durante a intertemporada, o foco da comissão técnica do Tricolor gaúcho será aprimorar a parte física dos jogadores. Por sinal, a prioridade será a melhora da força dos atletas, já que foi identificada uma defasagem nesse aspecto no período em que Gustavo Quinteros foi o comandante.

No ponto de vista da janela de transferências, o clube se movimentou e fechou com dois meio-campistas. O Imortal acertou com Alex Santana por empréstimo junto ao Corinthians até o fim do ano, com opção de compra. Mais recentemente, chegou a um acordo com o Juventude por Caíque. Porém, o volante chegará em definitivo e assinou vínculo até dezembro de 2028. A propósito, o Tricolor ainda segue no mercado e pretende contratar pelo menos mais um zagueiro.