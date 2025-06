CBF posta vídeo ‘apresentando’ clubes brasileiros após classificação no Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma publicação exaltando os clubes brasileiros após a classificação de todos os quatro – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

‘Viviam dizendo que nosso futebol não dava nem pro cheiro dos europeus e que a gente ia pro Mundial passeio. A verdade é que a gente tá dando um passeio neles. Melhor avisar pra eles que Brasil se escreve com S. Lembra? E que Brasil com S é de jogar sem medo, sem vergonha, sem freio. Aqui não tem mais essa de síndrome de vira-lata, até porque no Brasil até o cachorro é craque. Eles podem ter esquecido, mas a gente fez o mundo se lembrar. Aqui é Brasil, com s de samba, de suor, de sonho e sem limite. Agora como diria o Velho Lobo, só faltam quatro. Então vamos pra cima e mostrar que ninguém jamais pode duvidar do nosso futebol, porque ‘This is Brazil’. Treme mundo”, dizia o vídeo.