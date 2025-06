Bellingham pode desfalcar o Real Madrid por até três meses após o Mundial

Meia joga com dores desde 2023, decide operar o ombro, e deve perder rodadas importantes do Campeonato Espanhol e da Champions

O Real Madrid recebeu uma péssima notícia para depois do Mundial de Clubes. De acordo com a imprensa espanhola, Jude Bellingham decidiu que não vai mais adiar a cirurgia no ombro esquerdo. O meio-campista inglês já vem se sacrificando há bastante tempo. Ele se machucou em 5 de novembro de 2023 e, desde então, disputou 100 partidas, segundo o jornal ‘AS’ , sempre com proteção no ombro e sentindo dor.

LEIA MAIS: Crise financeira e má gestão explicam rebaixamento do Lyon