Arsenal renova com Myles Lewis-Skelly até 2030

Lateral de 18 anos, destaque do time e da seleção inglesa, mira deixar legado e conquistar títulos no clube londrino

O lateral-esquerdo Myles Lewis-Skelly renovou seu contrato com o Arsenal até 2030 nesta quinta-feira (26). O jovem de 18 anos, revelado pela base do clube, assinou um acordo de cinco anos após uma temporada em que se firmou no time principal, com 39 partidas.

