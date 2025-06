Al-Hilal tenta levar Messi para a Arábia Saudita ainda nesta janela

Presidente do clube está nos EUA para negociar com o pai do craque, que segue em alta no Inter Miami, mas tem futuro incerto após o Mundial

Lionel Messi continua brilhando no Inter Miami e foi peça importante na classificação do time para as oitavas de final do Mundial de Clubes. No entanto, o futuro do craque argentino pode estar longe dos Estados Unidos. De acordo com o jornal saudita ‘Al-Midan Sports’, Fahd bin Nafel, presidente do Al-Hilal, está nos EUA e pretende se reunir nos próximos dias com Jorge Messi, pai e empresário do jogador. A ideia é abrir negociações para levar o astro ao futebol saudita já nesta janela de transferências do verão europeu.

