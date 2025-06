Al Ain se despede do Mundial com vitória de virada sobre o Wydad Casablanca

Eliminado antecipadamente, time dos Emirados Árabes bate o clube marroquino pela terceira rodada do Grupo G; City e Juventus avançam na chave / Crédito: Jogada 10

Não foi um final feliz, mas o Al Ain, dos Emirados Árabes, se despediu do Mundial de Clubes com uma vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Wydad Casablanca, do Marrocos, em partida válida pela terceira rodada do Grupo G nesta quinta-feira (26). Mailula abriu o placar para os marroquinos logo no início do jogo, enquanto Laba, de pênalti, e Kaku Romero, na segunda etapa, confirmaram o triunfo para os egípcios. Sorteados no mesmo grupo de Juventus e Manchester City, dois dos favoritos ao título, Wydad Casablanca e Al Ain não conseguiram somar pontos nas duas primeiras rodadas e acabaram sendo eliminados de forma antecipada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, apesar de não valer classificação, o duelo desta quinta-feira foi importante para o Al-Ain. Para equipes desse porte, conquistar a vitória em um torneio como o Mundial de Clubes já representa algo importante, além da parte financeira. Ao mesmo tempo, Juventus e City disputaram entre si o primeiro lugar do grupo. Os ingleses levaram a melhor e encerraram a primeira fase na liderança do Grupo G. O jogo Wydad e Al-Ain fizeram um primeiro tempo equilibrado, com os marroquinos abrindo o placar logo no início da partida, aos três minutos. Mailula acertou um bom chute na área e balançou a rede. Por outro lado, o Al-Ain chegou ao empate no fim da primeira etapa, com Laba cobrando pênalti sofrido por Jasic. Na volta do intervalo, o Al Ain precisou de poucos minutos para virar a partida. Logo aos cinco, Kaku Romero finalizou bonito da entrada da área e marcou um belo gol. O lance teve análise do VAR, o árbitro foi ao monitor, mas não viu irregularidade na jogada e confirmou o gol. Mesmo após sofrer o gol, o Wydad conseguiu se impor e criou as melhores oportunidades. Pelo lado do Al Ain, o goleiro Rui Patrício se destacou com boas defesas, enquanto Laba perdeu um gol inacreditável na reta final. Porém, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o fim.