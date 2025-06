Com apenas 18 anos, Montoro chamou a atenção com apenas duas partidas pelo Botafogo. Está pintando um xodó!

“Creio que vai ser um jogo difícil, como todos nessa competição. Palmeiras e Botafogo são times que se enfrentam de igual para igual, independente de ter maior ou menor expectativa. Quando entra no campo são 11 contra 11. Vamos, assim, nos preparar como vemos nos preparando, analisar o rival, eles também farão o mesmo. É demonstrar por que chegamos até aqui”, afirmou o jogador de apenas 18 anos.

Uma das grande joias recentes do futebol argentino , o meia Montoro já entendeu como funciona um Palmeiras x Botafogo. O duelo vale a vaga nas quartas de final do Super Mundial de Clubes da Fifa, neste sábado (28), às 13h, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Mesmo com apenas dois jogos pelo Mais Tradicional, o garoto consegue projetar, em entrevista à emissora oficial do clube, o clássico brasileiro da competição internacional.

Botafogo à altura do desafio

Apesar da pouca idade, Montoro tem demonstrado personalidade e bom futebol, combinações que fizeram o técnico Renato Paiva acreditar nele nos jogos contra o Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, pelo Grupo A do Mundial de Clubes. O garoto comemora as boas atuações que resultaram na classificação na chave da morte do torneio.

“Foi muito lindo estrear numa partida tão importante como contra o PSG, depois contra o Atlético de Madrid também, são dois clubes muito grandes. O Botafogo mostrou, portanto, estar à altura e isso me deixa muito feliz”, colocou.

Montoro, no entanto, ainda se sente mais à vontade com os colegas “rioplatenses” do elenco: o lateral-direito Ponte, o zagueiro Barboza, o meia Santi, o atacante Correa e o centroavante Mastriani.

“É um grupo muito unido, acabo, contudo, tendo mais momentos com os gringos, como vocês falam, bebendo mate, todos esses costumes que compartilhamos, é muito mais fácil estar juntos. Todo o grupo está junto, me receberam muito bem”, ressaltou o meia.