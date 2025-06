‘Má-fé’, assédio moral e extorsão: desdobramentos da briga judicial entre Mbappé e PSG

Kylian Mbappé acionou o Ministério Público de Paris acusando o Paris Saint-Germain de assédio moral e tentativa de extorsão. O atacante do Real Madrid apresentou a queixa no dia 16 de maio, e dois juízes de instrução assumiram a responsabilidade de apurar os fatos. Eles também vão ouvir testemunhas e reunir provas relacionadas ao caso.

O atacante alega, ainda de acordo com a agência AFP, que o clube parisiense adotou medidas abusivas para forçá-lo a renovar o vínculo em 2023. O PSG o afastou do elenco principal durante os imbróglios. No meio esportivo, tal prática é conhecida como “lofting”, e essa ação, segundo Kylian, configurou pressão psicológica com intuito de constrangê-lo.