Vasco prioriza busca por atacantes para reforçar o elenco

De olho na janela de transferências do meio do ano, o Vasco tem o setor ofensivo como principal foco. Alguns nomes estão sendo mapeados, como Brian Rodríguez, Helinho e Victor Sá.

No caso de Brian Rodríguez, que é um desejo antigo do clube, o Vasco entende que há um planejamento financeiro montado, uma vez que o América do México aceitou liberar o atacante no meio do ano.