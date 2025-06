Vasco busca reduzir pedida salarial de Thiago Mendes para concretizar acerto

O Vasco segue no mercado para reforçar o elenco para o restante da temporada. Assim, o clube carioca tenta a contratação de Thiago Mendes, que deixará o Al-Rayyan, do Qatar, no fim de junho. Contudo, a direção cruz-maltina tem tentado reduzir a pedida salarial do volante, que, no momento, está acima da realidade financeira do clube. A informação é do portal “ge”.

O estafe tenta colocar o atleta entre os maiores salários do atual elenco, No entanto, o Cruz-Maltino busca adequar esses números para o patamar que o jogador teria no grupo comandado por Fernando Diniz.