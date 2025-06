Vai atender o Müller? Rafinha abre o jogo sobre ajuda ao Bayern

“O bicho está pegando para o meu lado (risos). Vou fazer o seguinte: vou desligar meu telefone, aí não tem problema de não responder ninguém. Eles têm um carinho muito grande por mim, joguei oito anos e meio no Bayern. Eles sabem que joguei no Flamengo, fui muito feliz, fui campeão, conquistei muitos títulos. Claro que alguma ligação vai chegar, mas nessa hora está complicado. Tenho amigos dos dois lados”, disse ao ge antes de complementar.

Após a derrota para o Benfica, Thomas Müller, do Bayern de Munique, revelou que vai pegar dicas com Rafinha sobre o estilo de jogo do Flamengo . Afinal, o time alemão enfrenta o Rubro-Negro, neste domingo (29), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O ex-lateral dos clubes e que estará com coração dividido brincou que vai desligar o telefone.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Müller é meu amigo, a gente se fala quase toda semana, construí uma amizade muito boa nos tempos de Bayern. Vou ver o que faço, mas com certeza vou conversar com todos eles, tanto os do Bayern quanto os do Flamengo. Eles têm as melhores pessoas possíveis para passar as informações sobre contra quem vão jogar. Vou ficar quietinho, meu coração está dividido nessa hora”, brincou.

O Flamengo terminou a fase de grupos da Copa de Clubes na liderança do Grupo D depois de vencer Espérance e Chelsea nas duas primeiras rodadas, e empatar com Los Angeles na rodada final. Do outro lado, o Bayern foi derrotado pelo Benfica por 1 a 0 nesta terça e, por isso, ficou na segunda colocação do Grupo C, entrando no caminho do Fla na próxima fase.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.