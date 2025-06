Sócios do Santos recebem vídeo de Neymar Jr e descobrem renovação de contrato

Craque revelou extensão contratual em ligação de vídeo para torcedores selecionados. Clube celebra retorno com campanha em suas redes

O Santos inovou ao anunciar a renovação de contrato de Neymar Jr com uma ação exclusiva, que envolveu alguns sócios-torcedores. Antes mesmo do anúncio oficial, o próprio camisa 10 fez uma videochamada para os associados selecionados e revelou, em primeira mão, que seguiria no Peixe.

A ideia funcionou como um “vazamento proposital”. A diretoria escolheu os sócios que mais compareceram aos jogos da Série B, os mais antigos e os que mais resgataram experiências oferecidas pelo clube. Além da ligação, esses torcedores receberam um vídeo exclusivo confirmando a renovação.