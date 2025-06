Smurfel Messi? Astro ganha bolo dos Smurfs em ‘aniversário ranzinza’ de 38 anos

Lionel Messi arrumou um — precioso — tempinho para curtir seu 38º aniversário mesmo em meio aos compromissos no Mundial de Clubes da Fifa, com o Inter Miami . O astro comemorou seu “jeito ranzinza” de ser com um bolo temático dos Smurfs, planejado de forma cuidadosa por sua esposa, Antonela Roccuzzo. Seus filhos Thiago, de 12 anos; Mateo, de nove; e Ciro, de sete, também marcaram presença na celebração.

“Feliz aniversário, velho Ranzinza! Melhor pai, melhor companheiro, melhor tudo!!! Que sorte a nossa ter você! Te amamos”, escreveu Roccuzzo.

Classificação e reencontro com o PSG

A celebração do aniversário uniu-se ao entusiasmo com a classificação do Inter Miami às oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe da MLS assegurou a vaga no empate com o Palmeiras, também garantido no mata-mata, na última rodada da fase de grupos.

O próximo compromisso dos norte-americanos marcará um capítulo importante na trajetória de Lionel. Isso porque o astro reencontrará o PSG, ex-clube do argentino, nas oitavas de final. O duelo acontecerá no domingo (29), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Passagem de Messi pela França

Messi defendeu o Paris Saint-Germain entre agosto de 2021 e meados de 2023 — totalizando 75 partidas, com 32 gols e 34 assistências. Embora tenha conquistado dois títulos do Campeonato Francês e uma Supercopa da França, o desempenho coletivo ficou aquém das expectativas, sobretudo nas campanhas da Liga dos Campeões.