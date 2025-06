São Paulo vence o Bahia e se aproxima do G8 do Brasileirão Sub-20

Tetê, Gerald (contra) e Ryan Francisco marcam os gols do Tricolor paulista, que fica perto do pelotão de cima da competição

O São Paulo se aproximou do G8 do Brasileirão Sub-20 ao vencer o Bahia por 3 a 1 nesta quarta-feira (25), em Cotia (SP), pela 15ª rodada da competição. O Tricolor paulista praticamente definiu o jogo no primeiro tempo. Os gols foram de Tetê, Gerald (contra) e Ryan Francisco, enquanto Enzo Ruan (contra) descontou para a equipe visitante.

Agora, o São Paulo chega a 21 pontos, na décima colocação, a dois pontos do Juventude, que fecha o G8 do Brasileirão Sub-20. O Bahia, por sua vez, soma apenas 16, na 16ª posição, a quatro da zona do rebaixamento.