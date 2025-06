Samuel Xavier faz balanço do Fluminense no Mundial e projeta última rodada

Tricolor encara o Mamelodi Sundowns (RSA) nesta quarta-feira (25/6) para sacramentar vaga às oitavas de final do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Samuel Xavier falou sobre a participação do Fluminense no Mundial de Clubes até aqui. Em entrevista divulgada pela TV do clube no YouTube, nesta quarta-feira (25/6) – dia em que o Tricolor decide se vai às oitavas de final -, o jogador projetou o confronto contra o Mamelodi Sundowns (RSA), além de elogiar o torcedor do Flu. Ele, aliás, já classifica a partida contra os sul-africanos como um “mata-mata”. Afinal, caso o Fluminense perca o jogo, tem chances de ir para casa mais cedo.

"É mais um jogo importante. Nossa equipe veio preparada para este Mundial. Para encarar todos os jogos como uma decisão, como tem que ser. É um mata-mata, pois quem tiver um bom resultado consegue a classificação. A gente está preparado para fazer uma boa partida. Estudamos bastante a equipe deles. Sabemos das qualidades, os pontos positivos e os negativos também. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir a classificação", afirmou. Samuel foi titular na estreia contra o Borussia Dortmund (ALE), mas sentou no banco contra o Ulsan (COR), no último sábado (21/6). Segundo o próprio, o técnico Renato Gaúcho faz esse tipo de movimentação por confiar no elenco. Além disso, segundo Xavier, alguns jogadores precisam de ritmo de jogo. "Acho que é bom você ter um elenco forte. Professor Renato (Gaúcho) fala que todo mundo vai ter chance com ele. Então ele tem total confiança em quem sai jogando. Ele fez essas trocas para o jogo contra o Ulsan acreditando no elenco. E o elenco deu conta do recado! Conseguiu um grande resultado. Deu ritmo para quem precisava jogar, e está todo mundo sempre motivado, brigando por seu espaço. Quem ganha é o Fluminense", discorreu.

Torcida do Fluminense nos EUA Por fim, Samuel Xavier falou sobre a torcida tricolor, que vem dando show nos Estados Unidos. Ele fala sobre a simbiose entre jogadores e torcedores, afirmando que, assim como os adeptos, os atletas acreditam no resultado até o apito final. “A gente está jogando longe de casa, mas estou me sentindo em casa (risos). Nos dois jogos, a gente teve muita presença do nosso torcedor, que nos apoiou o tempo todo. Torcedor está aí, está acreditando. E é o que a gente espera do nosso torcedor: esse apoio incondicional, do primeiro ao último minuto. Independente do resultado. Acho que quem é Fluminense já provou e sabe que tem que acreditar até o fim. Já mostramos em muitos jogos em que fizemos gols no fim da partida, então a gente pede o apoio do torcedor até o último minuto”, encerrou. O Fluminense encara o Mamelodi Sundowns nesta quarta a partir das 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA). Em primeiro no Grupo F, o Flu só depende de si para avançar – um empate bastaria para se garantir nas oitavas.