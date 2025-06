Renato deve repetir espinha dorsal da estreia, mas tem dúvida no ataque do Fluminense

Treinador deve retornar com a trinca Hércules, Martinelli e Nonato no meio, mas ainda faz mistério sobre a disputa entre Everaldo e Cano

O Fluminense volta a campo pelo Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), contra o Mamelodi Sundowns , da África do Sul. Assim, a equipe carioca necessita apenas do empate para avançar às oitavas de final do torneio. O técnico Renato Gaúcho, então, deve repetir a espinha dorsal da estreia contra o Borussia Dortmund.

No entanto, o treinador faz mistério sobre o sistema ofensivo, visto que Everaldo e Cano disputam a vaga na frente. O primeiro tem recebido críticas por seu desempenho no Mundial, sobretudo pela pouca eficiência nas conclusões a gol. O argentino, por sua vez, precisa de ritmo de jogo após se recuperar de lesão.

Dessa forma, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte escalação: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio e Everaldo (Cano).

Por fim, o confronto desta quarta-feira (25) acontece no Hard Rock Stadium, Miami, Caso vença o time sul-africano e o Borussia tropece diante do Ulsan HD, o Fluminense garante o primeiro lugar. No entanto, se os dois vencerem, a definição das duas primeiras colocações será no saldo de gols.