Palmeiras encara o Botafogo com pendurados, incertezas e longo jejum

Verdão encara os cariocas nas oitavas de final do Mundial de Clubes ainda sem convencer na competição e precisando quebrar um tabu / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras volta todas as suas atenções para o duelo decisivo contra o Botafogo, no próximo sábado (28), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Contudo, apesar da primeira posição no Grupo A, o Verdão chega em um momento instável. Além disso, para a partida contra o Glorioso, a equipe de Abel Ferreira terá que superar uma longa lista de pendurados, incertezas e um incômodo jejum.

Começando com os pendurados, o Palmeiras tem sete que podem perder uma possível quartas de final do Mundial de Clubes. Afinal, Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Richard Ríos, Felipe Anderson e Raphael Veiga, além do técnico Abel Ferreira, estão com um cartão amarelo. Os cartões só serão zerados após as quartas de final. Além disso, se o jogador levar o segundo amarelo no duelo das quartas, cumprirá a suspensão na semifinal, retornando apenas em uma eventual final. O Verdão também precisa ligar um alerta com as últimas atuações. Isso porque a primeira fase, apesar da liderança, não teve um desempenho extremamente positivo. O melhor jogo da equipe foi contra o Porto, mas não conseguiu furar a defesa adversária. Contra o Al-Ahly, o primeiro tempo foi abaixo, mas Abel Ferreira mexeu rapidamente no time para conseguir a vitória. Contudo, o pior desempenho aconteceu contra o Inter Miami. Com muitas mudanças no time titular, o Palmeiras viu os norte-americanos abrir 2 a 0. O Alviverde conseguiu buscar o empate na marra, mas a atuação foi bastante criticada.

Além disso, o Palmeiras ainda convive com temores com lesões. Murilo, com uma lesão na coxa esquerda, não deve encarar o Botafogo. Já Aníbal Moreno e Paulinho devem estar na lista de relacionados, mas não estão 100% para o embate. Palmeiras tem incômodo jejum contra o Botafogo Por fim, o Verdão terá pela frente um adversário conhecido no seu dia a dia, mas que carrega um tabu contra o Alviverde. Afinal, o Botafogo não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos que fez contra o Palmeiras. Eles já se enfrentaram neste ano, pela primeira rodada do Brasileirão e ficaram no empate em 0 a 0. Para piorar, o Alviverde não bateu os cariocas em nenhum dos quatro jogos de 2024. Além disso, o Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores do ano passado e também superou os paulistas na corrida pelo título do Brasileirão. A última vitória do Verdão contra o Glorioso aconteceu em 2023, no Nilton Santos, na virada épica por 4 a 3, com o brilho de Endrick.