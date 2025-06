Maurício assume papel decisivo no Mundial e pede espaço no Palmeiras

Meia é o jogador com mais participação de gols do Verdão na competição e compete com Raphael Veiga um lugar no 11 inicial

O Palmeiras se prepara para encarar o Botafogo no sábado (28), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira, entretanto, ainda não conseguiu achar um time titular exato na competição, principalmente no setor ofensivo. Contudo, o meia Maurício vem pedindo passagem entre os 11 iniciais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, os números do meia no Mundial de Clubes, até aqui, falam por si só. O camisa 18 é o jogador do elenco com mais participações em gols na competição. Em três jogos (um como titular), contribuiu com um gol e uma assistência. Além disso, de acordo com o ‘Sofascore’, ele precisa de 78 minutos para participar de um tento pelo Verdão.

Nos três jogos da fase de grupos, o meia também foi o jogador mais regular do Palmeiras. Contra o Porto, ele disputou 65 minutos no empate sem gols e teve sua atuação mais discreta, mas importante em alguns momentos. Já contra o Al-Ahly, iniciou no banco de reservas com Veiga entre os 11 iniciais. Contudo, Abel Ferreira acionou Maurício já no intervalo, que deu uma dinâmica diferente na equipe e ainda deu uma assistência para Flaco López.

Por fim, contra o Inter Miami, o cenário da segunda partida se repetiu. Veiga deu lugar a Maurício, novamente no intervalo, e o jogo do Palmeiras passou a fluir um pouco mais, especialmente devido às movimentações mais agudas da equipe. O camisa 18 foi o responsável por marcar o gol de empate no confronto.

Agora, Maurício terá pouco tempo para tentar convencer Abel Ferreira a lhe dar uma chance como titular no duelo das oitavas de final. Para isso, o meia tem ao seu lado bons números.