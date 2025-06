Mattos é apresentado no Santos, avalia elenco e prevê mudanças pontuais

Alexandre Mattos foi apresentado nesta quarta-feira (25) como o novo executivo de futebol do Santos. Apesar de já estar trabalhando no clube há algumas semanas, o dirigente falou pela primeira vez com a imprensa, disse que o elenco do Peixe é bom, mas afirmou que haverá mudanças pontuais sem cometer loucuras.

“Com muita tranquilidade, eu falo que o elenco do Santos é um bom elenco. Precisa de um ajuste ou outro. O que nós vamos pregar neste momento é uma gestão humana. Precisamos resgatar alguns jogadores que aqui estão, é o maior trabalho do momento. É um momento de muita calma e tranquilidade, para não trocar os pés pelas mãos”, disse.

Contudo, o dirigente vê o mercado brasileiro com poucas opções, já que muitos atletas já realizaram sete partidas pelo Brasileirão e não podem mais defender outro clube da Série A na competição. Assim, as opções teriam que vir do exterior.

“Estamos no meio de temporada, a esmagadora maioria dos atletas que poderia interessar ao Santos já foi utilizada por mais de sete jogos no Brasileirão. Opções são muito restritas a opções fora do país, e aí tem que ter o equilíbrio na questão financeira, naquilo da possibilidade do Santos. Não vamos fazer nenhuma loucura”, falou o dirigente, que seguiu.

“Nós precisamos ter a gestão priorizada, dentro de equilíbrio, das possibilidades do Santos. E pontuar algumas coisas, que é o que nós estamos fazendo no momento. Reforçando que temos uma confiança muito forte no nosso elenco. Nós vamos com muita calma, sem fazer uma revolução. O Santos já fez contratações e nós temos a obrigação, e me incluo nela, mesmo chegando agora, de fazer essas contratações darem certo.”, completou.