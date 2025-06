Marcelo Moreno detalha dívida com Cruzeiro e prazo de pagamentos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Até oro todos os dias, porque o Pedrinho comprou o Cruzeiro. Um cara que tem uma paixão pelo clube como ele… Vai ser difícil existir outro. A primeira coisa que ele fez foi acertar minha situação. Obviamente, ainda não recebi todo o pagamento, mas estou recebendo. O Cruzeiro e o Pedrinho estão me pagando mensalmente”, disse Moreno.

“Estou recebendo por mês, normalmente, do Pedrinho. Ele não atrasa nem um dia, está tudo certo. Vou ter que esperar mais três anos para receber o valor total, e está tudo certo”, completou o ídolo cruzeirense em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

Moreno contou que fez o empréstimo em 2020 para ajudar o clube. Ele mesmo quitou a dívida com o banco. Quando Pedrinho assumiu a gestão da SAF, procurou o ex-jogador para garantir que arcaria com a dívida assumida por Moreno na época em que o Cruzeiro estava na Série B.

“Pedro Lourenço sabe que me devia, sabe que tinha essa dívida comigo. Fiz esse grande esforço pelo Cruzeiro no pior momento. Ele falou que não me deixaria com essa dívida, e está acertando. Está indo pelo caminho certo”, concluiu Moreno.