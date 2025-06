Leverkusen anuncia amistoso com sub-20 do Flamengo; saiba detalhes

O Flamengo sub-20 fará um amistoso com o Bayer Leverkusen, no dia 18 de julho, no estádio da Gávea. A partida acontecerá Às 15h (de Brasília), e será o primeiro teste do novo técnico Erik ten Hag. O amistoso acontecerá em meio a disputa do Brasileirão Sub-20, entre os confrontos com o Atlético-MG e Fortaleza. Além disso, o time alemão também vai utilizar as instalações do CT George Helal, Ninho do Urubu.