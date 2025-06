Jornalista vê renovação de Neymar com o Santos como ‘forma de atrair’ o Barcelona

Jorge Nicola entende que Neymar se movimentou com ‘um olho no Barça e outro no Peixe’ para renovar com o Santos. Isso porque, de acordo com o jornalista, o atacante visa um segundo semestre de destaque nacionalmente para um possível retorno ao futebol europeu. O Barcelona, evidentemente, surge como principal alvo do camisa 10.

“O período mais curto tem a ver com a vontade dele em sentir o mercado no fim do ano. Imagina que se fizer um bom segundo semestre, poderá chamar atenção de um Barcelona da vida ou clubes desse tamanho. E, estando livre no mercado, ficaria mais fácil”, explicou Nicola.