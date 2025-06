Jorginho projeta duelo entre Flamengo e Bayern: ‘Jogo que todo menino sonha’

Nova contratação rubro-negra afirma que elenco tem que acreditar no trabalho que tem feito no Mundial para enfrentar forte equipe alemã

Mesmo com o primeiro lugar do Grupo D do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Flamengo não conseguiu fugir de um confronto mais complicado nas oitavas de final. Afinal, o Bayern de Munique perdeu para o Benfica por 1 a 0 e ficou em segundo em sua chave. O elenco sabe que terá pela frente uma pedreira maior que o Chelsea, mas entende que o aspecto mental é importante, como frisou Jorginho.

“Acredito que esse tipo de jogo seja o que todo menino, quando começa, sonha em jogar. Poder estar aqui com essa camisa, representando a Nação, jogando um jogo dessa magnitude… É um privilégio muito grande, e com certeza a motivação é ainda maior. Todo mundo sabe o potencial deles, o quanto são fortes. Temos que acreditar no que estamos fazendo, continuar trabalhando na mesma direção e encontrar os pontos fracos que todas as equipes têm”, disse.