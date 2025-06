Imprensa internacional exalta atuação de Arrascaeta, do Flamengo: ‘Aula magistral’

Jornais espanhóis destacam desempenho de uruguaio no empate rubro-negro com o Los Angeles FC, nesta terça-feira (24), pelo Mundial

Apesar do empate por 1 a 1 com o Los Angeles FC, nesta terça-feira (24), pelo Mundial de Clubes, o Flamengo já estava com o primeiro lugar de seu grupo garantido. Assim, a equipe carioca terá pela frente o Bayern de Munique pelas oitavas de final do torneio. Após a partida, jornais espanhóis elogiaram o desempenho de Arrascaeta e o trataram como “aula magistral”.