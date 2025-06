Ignácio comenta invasão de morador de rua ao seu quarto nos EUA: ‘Situação inusitada’

Zagueiro do Fluminense relatou surpresa ao encontrar desconhecido no quarto durante concentração para o Mundial de Clubes

Ignácio viveu um momento inesperado durante a concentração do Fluminense em Colúmbia, na Carolina do Sul. Surpreendentemente, um morador de rua entrou no hotel da delegação e dormiu em seu quarto. O episódio, sem dúvida, chocou o zagueiro, que encontrou o homem ao retornar da vitória do Tricolor sobre o Ulsan no último sábado (21) pelo Mundial de Clubes Fifa.

O jogador relatou que tudo aconteceu durante a madrugada. De acordo com ele, o grupo chegou por volta da 1h da manhã. Ao entrar no quarto, Ignácio se deparou com o homem dormindo na cama.