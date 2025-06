Guardiola confirma desfalque e planeja rodízio no City contra a Juventus

Técnico lamenta lesão de Echeverri, fala sobre Rodri, defende Rico Lewis e destaca dificuldade do duelo decisivo no Mundial de Clubes

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (25), antes do duelo contra a Juventus, pela última rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. As duas equipes já estão classificadas para as oitavas de final, mas o confronto define quem avança em primeiro lugar.

