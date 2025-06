Gregore descarta Messi: ‘Savarino é o melhor 10 com quem joguei’

Ex-Inter Miami (EUA), volante coloca o meia do Botafogo acima do astro da seleção argentina

Com passagem pela Inter Miami, Gregore conhece bem Messi, astro da franquia da ensolarada Flórida. Mas o volante tem outro camisa 10 de preferência ao longo da carreira: Savarino, meia e companheiro no Botafogo. O pitbull explica, então, por que escolheria o venezuelano em detrimento do astro argentino.

“Joguei pouco com o Messi, então, Savarino é o melhor 10 com quem já atuei. Para mim, é um craque. Então, posso responder sobre o Botafogo, não muito pela seleção dele”, respondeu Gregore ao portal venezuelano “Solovenex”, após a partida contra o Atlético de Madrid, pela terceira rodada do Super Mundial de Clubes da Fifa.