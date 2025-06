Fluminense vence o Cuiabá e segue vivo na briga pelo G8 do Brasileirão Sub-20

Dessa forma, o Flu ficou com 20 pontos, na 11ª posição, mais perto do G8. Por outro lado, o Dourado parou nos 14 pontos e está na 17ª colocação, uma à frente da zona de rebaixamento.

Fluminense e Cuiabá se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (25), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 . A partida foi disputada no estádio Marcelo Viera, em Xerém. Melhor para os donos da casa, que venceram por 2 a 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No dia 03/07, às 14h45, o Fluminense vai para Goiás enfrentar o Atlético-GO. Já o Cuiabá pega o Atlético em Minas, no dia 01/07, às 15h. Os dois atléticos estão na zona de rebaixamento e “trocaram” a lanterna enquanto os jogos aconteciam, ficando com o Dragão no fim da rodada.

Primeiro tempo ‘apressado’

O jogo começou 15 minutos antes em relação aos outros confrontos desta rodada. E não foi só isso que antecipou as coisas. Aos 16 da etapa inicial já estava 1 a 1. Contudo, o que começou animado, terminou mais calmo. Ainda que com bastante movimentação, as equipes não marcaram mais gols.

No segundo tempo, Fluminense mexe no placar

Na volta após o intervalo, melhor para o Fluminense que fez 2 a 1. Dessa forma, os Moleques de Xerém seguraram o resultado que aproximou um pouco mais o time na briga por uma vaga no G8. A missão não é das mais fáceis, no entanto, ainda é possível nas últimas rodadas do Brasileirão Sub-20. O Cuiabá olha para a parte de baixo da tabela.