Fluminense festeja 30 anos do gol de barriga de Renato Gaúcho em título histórico

Tento emblemático na história do Tricolor imortalizou ex-jogador, atual treinador na disputa do Mundial, no hall dos ídolos do clube

Um dos gols mais emblemáticos da história do Fluminense completa 30 anos nesta quarta-feira. Afinal, no dia 25 de junho de 1995, a equipe necessitava de um tento para ficar com o título do Carioca, no ano do centenário do arquirrival Flamengo, que tinha estrelas como Romário. Foi então que aos 41 do segundo tempo, um lance imortalizou Renato Gaúcho no halls dos ídolos tricolores e deu o triunfo por 3 a 2.

Do lado direito, Ailton recebeu e deixou Charles Guerreiro para trás. O jogador soltou a bomba, de forma cruzada e fez com que a bola encontrasse Renato. Portaluppi ajeitou o corpo e com a barriga estufou a rede para delírio da torcida no Maracanã, que contava com mais de 120 mil pessoas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 30 anos atrás. Renato. De barriga. 25/06/1995 eterno. pic.twitter.com/d2yL1w8eAR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 25, 2025 Na ocasião, Romário havia voltado ao futebol brasileiro depois de ser o melhor jogador do mundo e ter sido a estrela do Brasil tetracampeão no ano anterior. Além de Branco, que também integrou o elenco canarinho, e a revelação Sávio. Mas foi o time de Laranjeiras, mesmo com um momento financeiro inferior, que ficou com a taça. O mesmo Renato abriu o placar aos 30 do primeiro tempo, enquanto Leonardo ampliou. Na volta do intervalo, o Rubro-Negro reagiu com tentos de Romário e Fabinho. Na reta final, o gaúcho entrou para a história de mais um Tricolor, visto que é o maior nome da história do Grêmio. Como jogador, ele teve 71 jogos e 27 gols pelo Flu, entre 1995 e 1997, e foi coroado como “Rei do Rio” pela conquista. Curiosamente, o árbitro Léo Feldman, que morreu em 2023 vítima de um câncer na garganta, aos 67 anos, deu gol para Ailton, na súmula do eterno clássico. Naquela mesma temporada, o time foi semifinalista do Brasileirão, sendo eliminado pelo Santos, que perderia a decisão para o Botafogo. Ídolo em ação novamente Três décadas depois, o mesmo autor do gol está de volta ao clube, em mais um encontro na carreira. Agora como treinador, o profissional terá a tarefa de ajudar o Fluminense a garantir uma vaga nas oitavas do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Tricolor mede forças com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em jogo da terceira rodada da fase de grupos. Assim, o confronto acontece às 16h (de Brasília), em Miami, no Hard Rock Stadium.’ “É uma motivação que falo para os meus jogadores. Eu falo para eles: ‘eu fiz história com gol de barriga [que rendeu título], e o jogador entra para a história ganhando títulos’. É essa a motivação deles. Não adianta você jogar e não ganhar nada. Você só vai botar o nome na história quando conquistar coisas. O jogador tem que ter esse pensamento de querer ganhar — sempre respeitando o adversário —, mas sem se acomodar”, disse. Caso vença o time sul-africano e o Borussia tropece diante do Ulsan HD, o Fluminense garante o primeiro lugar. No entanto, se os dois vencerem, a definição das duas primeiras colocações será no saldo de gols. No entanto, se empatar, só ficará em primeiro se o Dortmund também tropeçar, mas garantirá a vaga nas oitavas. Por outro lado, se perder o duelo com o Mamelodi, será eliminado caso o time alemão pontue. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar