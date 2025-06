Fluminense ‘paga’ reforços com premiação do Mundial

O Fluminense garantiu a vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Assim, o Tricolor embolsou mais 7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões) pela classificação e chegou a R$ 148,5 milhões em premiações. Com isso, o clube já garantiu um valor que paga o investimento dos reforços no início desta temporada.

No início do ano, o Fluminense gastou cerca de R$ 130 milhões em reforços. O mais caro foi Canobbio, que custou cerca de R$ 37 milhões e se tornou a maior contratação da história do clube em valores absolutos. Além dele, também chegaram nomes como Freytes, Renê, Hercules, Lezcano, Lavega e Paulo Baya.