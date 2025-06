Flamengo pode virar patrimônio imaterial do Estado do Rio

Alerj aprova projeto de lei nesta terça-feira (25), e texto segue para análise do governador, que pode sancionar ou vetar proposta

O Flamengo está prestes a receber um dos maiores reconhecimentos culturais do Estado do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa (Alerj) aprovou nesta terça-feira (24), o Projeto de Lei 2.468/23, que declara o clube como patrimônio histórico, cultural e imaterial fluminense. Agora, o texto segue para análise do governador, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta.

O projeto de lei é da deputada Verônica Lima (PT), com apoio de diversos parlamentares. Ela destaca a relevância social, cultural e econômica do Flamengo, fundado em 1895 como um clube de remo na Praia do Flamengo.